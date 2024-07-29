Шторм «колбасил» подростков о недостроенный причал

Несмотря на штормовое предупреждение, в Алуште группа подростков решилась на экстремальный заплыв. Как сообщают крымские спасатели в прошедшие выходные к ним поступил сигнал, что молодые люди не могут самостоятельно выбраться на берег: «группа подростков купалась в штормовую погоду и четверо из них из-за потери сил не смогли подняться на причал яхт-клуба.