Судебные приставы Подмосковья взыскали еще почти 2 млн рублей долгов по алиментам

Судебные приставы Подмосковья взыскали один миллион 745 тысяч рублей задолженности по алиментам. Жителя региона еще в 2011 году обязали выплачивать четверть доли от всех видов доходов на содержание ребенка.
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