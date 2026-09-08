Число форумов в Ивановской области могут сократить из-за неэффективности

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Минфином провести оценку эффективности форумов, конференций и других подобных мероприятий, которые проводятся за счёт средств из федерального и региональных бюджетов.
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