В Париже к Олимпийским играм открыта грандиозная арена

В Париже начался обратный отсчет до Олимпийских игр этого лета. Французские власти торжественно открыли первую специально построенную для этих соревнований арену, строительство которой было завершено за пять месяцев до начала соревнований.
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