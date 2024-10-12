Александр Коц: Повышение налогов и «хотелки» Зеленского

Повышение налогов и «хотелки» ЗеленскогоThe New York Times (США). «В четверг украинский парламент одобрил крупнейшее повышение налогов с начала конфликта более двух лет назад, прибегнув к политически непопулярному шагу, чтобы собрать средства на изнурительную военную кампанию.