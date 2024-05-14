Роботы прикрывают от БПЛА: российские военные в зоне СВО начали применять роботов с системами РЭБ для защиты эвакуационных групп Евгения КомароваРоссийские военные начали активно использовать передовые технологии для защиты своих эвакуационных групп в зоне СВО.
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