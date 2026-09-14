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Хорошёвка

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Бизнес-центр на Ленинградском проспекте даст району новые рабочие места

На Ленинградском проспекте, вл. 37 началось строительство бизнес-центра. Застройщик обязался благоустроить территорию вокруг высотки.

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