В Хабаровске водитель сбил на «зебре» девочку и скрылся

В Хабаровске водитель сбил 16-летнюю девочку, проскочив на красный свет. Подросток переходил дорогу по «зебре» в соответствии с правилами дорожного движения, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
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