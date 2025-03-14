Пакет от Трампа: Стив Уиткофф летит в Москву «шлифовать» с Путиным условия

Что скажет посланник президента США, если Зеленский не согласен мириться? Дмитрий Родионов На фото: специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Иван Мезюхо В Москву приедет спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает Bloomberg.