Эксперты из 133 стран и почти 400 тысяч наблюдателей: кто следит за выборами в РФ

Аккредитованные эксперты работают и на избирательных участках, сформированных в 22 странах.В дни голосования за соблюдением процедур на избирательных участках будут следить почти 400 тысяч наблюдателей, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
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