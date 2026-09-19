Эксперты из 133 стран и почти 400 тысяч наблюдателей: кто следит за выборами в РФ

Аккредитованные эксперты работают и на избирательных участках, сформированных в 22 странах.В дни голосования за соблюдением процедур на избирательных участках будут следить почти 400 тысяч наблюдателей, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.