Перед Новым годом в омском сквере на Лукашевича вырубили огромную ель - дровосека ищет полиция. Местных жителей просят посмотреть по видеокамерам - не попал ли на них человек с елкой.
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Перед Новым годом в омском сквере на Лукашевича вырубили огромную ель - дровосека ищет полиция. Местных жителей просят посмотреть по видеокамерам - не попал ли на них человек с елкой.