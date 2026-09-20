В Таджикистане 100-летняя труженица тыла проголосовала на выборах в Госдуму

ДУШАНБЕ, 20 сентября. /ТАСС/. Отметившая в феврале 100-летний юбилей труженица тыла Солеха Раджабова, которая проживает в Душанбе, проголосовала на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент ТАСС.
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