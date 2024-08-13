Палеонтологи обнаружили окаменелости уникального дельфинообразного крокодила

Недавно обнаруженный вид морского крокодила, живший 135 миллионов лет назад, был описан в Германии. Древний крокодил был членом семейства Metriorhynchidae - замечательной группы, которая развила дельфиноподобный план тела.
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