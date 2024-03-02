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75 аэропортов планируют отремонтировать в России к 2030 году

Поморье — один из первых регионов, вступивших в президентский нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры»Поморье — один из первых регионов, вступивших в президентский нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры»Так, аэропорт Архангельск продолжает проходить модернизацию, начатую в прошлом году.

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