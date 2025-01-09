В Саратовской области после налета БПЛА погиб выпускник института МЧС

После атаки беспилотников вспыхнул пожар.В Екатеринбурге трагически оборвалась жизнь выпускника Уральского института ГПС МЧС Геннадия Афанасьева, который погиб во время борьбы с пожаром в Саратовской области.
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