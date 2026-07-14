"Заговор Путина". На Западе всполошились после произошедшего в Британии

Алексей Горшков

По себе судят! Практика "Разделяй и властвуй - КАК РАЗ БРИТАНСКИЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ !!! Нам, кстати - ИМЕННО ЭТОГО В ПОЛИТИКЕ И НЕ ХВАТАЕТ !!! Мне кажется,надо усиленно работать по раздроблению наших неприятелей изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо,как и наши ... соперники - не стесняться "взламывать" соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Возьмём навскидку ЧИСТО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ конфликты! Между Польшей и Германией - из-за восточнопрусских и восточногерманских земель, в своё время ПОДАРЕННЫХ Польше СССР, между ТОЙ ЖЕ Польшей и Литвой - из-за Виленского края ОПЯТЬ ЖЕ ПОДАРЕННОГО ТЕМ ЖЕ СССР Литве, между Литвой и Германией - из-за СНОВА ЖЕ ПОДАРЕННОГО СССР ЛИТВЕ Мемельского края (Клайпедской области)! Между прочим - преемник СССР - не Литва или Польша, а МЫ !!! Претендовать на эти земли, имея на то ПОЛНОЕ ПРАВО, мы навряд ли будем, НО СТРАВИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ претендентов на них... А конфликты, в которых СССР ВООБЩЕ ни при чём - англо-шотландский, испано-каталонский, баски ОДНОВРЕМЕННО и против Франции и против Испании, и т.д., и т.п.! Нашим спецслужбам там есть где развернуться - причём гораздо более эффективно и этически бесспорно,чем ледорубом Меркадера (кто не знает - убившего Троцкого) или миной в конфетной коробке у Судоплатова (взорвавшего перед войной укронациста Коновальца)! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны во главе ИМЕННО С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!