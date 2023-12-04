Врач назвала признаки дефицита железа организма

Железо участвует во многих физиологических процессах и необходимо для полноценной работа организма. О том, по каким признакам можно заподозрить дефицит железа, «Известиям» 4 декабря рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
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