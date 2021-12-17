AEOI: камеры МАГАТЭ будут установлены на иранском объекте после проверки

16 декабря высокопоставленный иранский представитель заявил, что камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут вновь установлены на объекте TESA в Кередже, к западу от Тегерана, после тщательной судебной и технической проверки.
16 декабря высокопоставленный иранский представитель заявил, что камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут вновь установлены на объекте TESA в Кередже, к западу от Тегерана, после тщательной судебной и технической проверки.
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