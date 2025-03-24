Искусственные клетки помогут бороться с осложнениями после инсульта

Внутримозговое кровоизлияние (геморрагия) остается одним из наиболее неутешительных видов инсульта. Одной из причин большой смертности от этого заболевания является то, что на месте кровоизлияния продолжается непрекращающееся воспаление, усугубляющее прогноз болезни.