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Политика как она есть

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С москвичей спросят за бездомных животных

С москвичей спросят за бездомных животных

Москвичей попросили высказать за или против городского закона о бездомных животных. Проголосовать можно будет на платформе электронного голосования во время тестового периода работы системы с 08:00 до 14:00 23 августа.

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