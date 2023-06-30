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Фирмино и «Аль-Ахли» согласовали 3-летний контракт, осталось пройти медосмотр. Ранее саудовцы купили Эдуара Менди

31-летний бразилец, выступавший последние 8 сезонов за «Ливерпуль», согласовал с клубом из Саудовской Аравии контракт до июня 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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