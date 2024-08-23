В Белом доме признали обсуждение с Киевом глубины ударов по РФ оружием США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в пятницу, 23 августа, подтвердил факт обсуждения властями США с Киевом перспективы углубления ударов по территории России американским оружием.
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