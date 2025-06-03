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Петербургский дневник

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ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР

Был выпущен 41 боеприпас Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 снаряд, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в телеграм-канале.

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