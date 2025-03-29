С уважением, почтением и никакой ненормативной лексики: кодекс этики для игроков в Dota 2 и других компьютерных играх, требуют православные Ольга БезродняяПравославные активисты выступили с инициативой о создании кодекса этики для геймеров, который прежде всего нацелен на игроков популярной онлайн-игры Dota 2.