КОМБАТ ХОДАКОВСКИЙ РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ОБ ОЛИГАРХАХ, АРМЕНИИ И ЗОНЕ СВО

ВА

Виктор Александров

"Вместо того, чтобы рвать на камеру русские паспорта, армяне могли взяться за оружие и попробовать защитить землю, которую они считают своей". А откуда это товарищ Ходаковский взял? Такого сюжета я на русском телевидении не видел! Кто тогда на нашем телевидении сидит? Александров Виктор Константинович.