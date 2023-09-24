Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский раскрыл секрет об олигархах, Армении и зоне СВО. Он рассказал, чем потерявшая четыре региона Украина отличается от Армении, потерявшей Донбасс.
КОМБАТ ХОДАКОВСКИЙ РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ОБ ОЛИГАРХАХ, АРМЕНИИ И ЗОНЕ СВО
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
"Вместо того, чтобы рвать на камеру русские паспорта, армяне могли взяться за оружие и попробовать защитить землю, которую они считают своей". А откуда это товарищ Ходаковский взял? Такого сюжета я на русском телевидении не видел! Кто тогда на нашем телевидении сидит? Александров Виктор Константинович.
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