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КОМБАТ ХОДАКОВСКИЙ РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ОБ ОЛИГАРХАХ, АРМЕНИИ И ЗОНЕ СВО

КОМБАТ ХОДАКОВСКИЙ РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ОБ ОЛИГАРХАХ, АРМЕНИИ И ЗОНЕ СВО

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский раскрыл секрет об олигархах, Армении и зоне СВО. Он рассказал, чем потерявшая четыре региона Украина отличается от Армении, потерявшей Донбасс.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
&quot;Вместо того, чтобы рвать на камеру русские паспорта, армяне могли взяться за оружие и попробовать защитить землю, которую они считают своей&quot;. А откуда это товарищ Ходаковский взял? Такого сюжета я на русском телевидении не видел!  Кто тогда на нашем телевидении сидит? Александров Виктор Константинович.
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