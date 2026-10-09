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ИА Регнум

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В Кремле напомнили о предложениях РФ о вывозе из Ирана обогащенного урана

В Кремле напомнили о предложениях РФ о вывозе из Ирана обогащенного урана

Предложение России о вывозе иранского обогащенного урана по-прежнему остается в силе. Об этом 9 октября сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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