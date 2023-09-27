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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колыванов об уровне РПЛ: «Не думаю, что он снизился. Плюс-минус такой же, как 4 года назад. Надо потерпеть, когда-то нас вернут»

Колыванов об уровне РПЛ: «Не думаю, что он снизился. Плюс-минус такой же, как 4 года назад. Надо потерпеть, когда-то нас вернут»

«Не думаю, что уровень снизился. Плюс-минус такой же, как четыре года назад. Понятно, что всегда хочется видеть иностранцев высокого класса, чтобы другие футболисты к ним тянулись и росли.

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