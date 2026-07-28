Что именно делят стороны

Несколько лет назад я бросила курс по переговорам после двух лекций. Мне казалось, что обсуждение вопроса What is the pie? — «что находится на столе переговоров» — слишком очевидно, чтобы тратить на него время.
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