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MeMo-Logic

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Что именно делят стороны

Несколько лет назад я бросила курс по переговорам после двух лекций. Мне казалось, что обсуждение вопроса What is the pie? — «что находится на столе переговоров» — слишком очевидно, чтобы тратить на него время.

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