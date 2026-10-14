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Казахстан займет до $2 млрд на внешних рынках для покрытия дефицита

Казахстан в 2027 году может привлечь на внешних рынках $1,5-2 млрд для покрытия дефицита государственного бюджета.

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