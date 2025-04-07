Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», историк Кароль Навроцкий признался, что «глубоко разочарован» действиями главы киевского режима Владимира Зеленского.
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