Эстония приобрела у Франции 12 самоходных артиллерийских установок " CAESAR"

Эстония подписала контракты на закупку 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал контракты с французским агентством оборонных закупок DGA и KNDS на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Более 800 мигрантов были отправлены домой из Челябинской области за нарушения закона
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола
- Участники конференции в Щвейцарии выступили за передачу Запорожской АЭС Украине и свободное судоходство в Азовском и Черном морях
Свежие комментарии