Эстония приобрела у Франции 12 самоходных артиллерийских установок " CAESAR"

Эстония подписала контракты на закупку 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал контракты с французским агентством оборонных закупок DGA и KNDS на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже.