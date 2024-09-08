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Военное обозрение

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Йеменские повстанцы сбили очередной американский ударно-разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper

Йеменские повстанцы сбили очередной американский ударно-разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper

Рисовали бы звёздочки - была бы как минимум 8-я звезда.

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