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Царьград

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Певица Анна Нетребко вернётся на сцену Цюрихского оперного театра: первый выход 2 ноября

Певица Анна Нетребко вернётся на сцену Цюрихского оперного театра: первый выход 2 ноября

С 2022 года зарубежные платформы прекращают сотрудничество с Анной из-за её позиции насчёт СВО.Оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра.

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