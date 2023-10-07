«Важно играть против любой команды». Черчесов — о товарищеских матчах сборной России

Станислав Черчесов высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о соперниках национальной команды по товарищеским матчам.
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