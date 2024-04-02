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Земский Вестник

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Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Союзное государство, это хорошо,это всё таки уже государство. Много проблем, препятствий,но вектор правильный.Подписан договор ...

1-вое Апреля, день, о котором нас попросили забыть. В этот день, с 1947 года по 1953, при Иосифе Виссарионовиче Сталине, каждый год происходило регулярное снижение цен.

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