1-вое Апреля, день, о котором нас попросили забыть. В этот день, с 1947 года по 1953, при Иосифе Виссарионовиче Сталине, каждый год происходило регулярное снижение цен.
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1-вое Апреля, день, о котором нас попросили забыть. В этот день, с 1947 года по 1953, при Иосифе Виссарионовиче Сталине, каждый год происходило регулярное снижение цен.
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