Такое использование личного автомобиля сделает вас счастливым

Начнем с напоминания о проекте нашего издания «Страна за рулем», в рамках которого эксперты «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, посещают на машинах разные уголки страны и рассказывают о них и своих приключениях в видеороликах и в статьях.