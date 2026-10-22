“Republican leaders are barreling towards a lame-duck period when they plan to fund the government, address the debt ceiling and push through a must-pass defense authorization bill — all while tempering the expectations of members who have their sights set on a reconciliation package many believe won’t materialize,” the Washington Sun reports.
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