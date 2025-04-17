Можно ли в США оплатить товары улыбкой, как в России?

В России сервис «Оплата улыбкой» работает с 2023 года. Биотерминалы установлены в магазинах, ресторанах и на других предприятияхВ американских соцсетях обсуждается видео, на котором девушка показала оплату улыбкой в российском магазине.
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