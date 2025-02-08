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Нью-Йорк и 18 других штатов подали в суд на администрацию Трампа и DOGE

Нью-Йорк и 18 других штатов подали в суд на администрацию Трампа и DOGE

Нью-Йорк и 18 других штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за программы департамента эффективности государственного управления (DOGE), обвинив его в несанкционированном доступе к федеральным системам.

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