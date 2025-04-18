Европа унизит США в Париже: О чём промолчал спецпосланник Трампа

Европа отомстит США за "порку" на Мюнхенской конференции и тарифы в Париже. Трамп поручил отправленным туда госсекретарю Рубио и спецпосланнику Уиткоффу невыполнимую миссию: уговорить представителей европейских стран не мешать США и России закончить войну на Украине.