БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Да, никаких мигрантов! Выселить всех, кто уже приехал со всеми их диаспорами, анклавами и многочисленными родственник...Михаил Делягин: Р...
  • Сергей Росси
    Просто  не включается  логика. У них  авиации с ФАБами нет, ПВО нет, снарядов нет, техника старьё. В плен сдаются сот...Часов Яр как ещё ...
  • Михаил Пантюхин
    Нуу и нахрена нам в РОССИИ многомиллионная армия дворников!!!??? Мигранты это коррупция, преступления, терроризм - он...Мигрантам больше ...

Самые храбрые в мире: Русские встают на пути террористов, усмиряют хулиганов, спасают тонущих людей и собак

Самые храбрые в мире: Русские встают на пути террористов, усмиряют хулиганов, спасают тонущих людей и собак

Русские помогают людям во всём мире. Во Франции они борются с мигрантской несправедливостью и спасают тонущих, в Австралии бесстрашно встают на пути террористов, в Китае реанимируют туристов и становятся любимцами местных властей, а в США помогают животным выбраться из ледяной воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Суровые условия, холод и перманентная несменяемость власти  СОЗДАЛИ ЭТОТ РУССКИЙ ХАРАКТЕР. ( Уметь постоять за себя И ЗА ДРУГОГО, кто рядом, в ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх