Самые храбрые в мире: Русские встают на пути террористов, усмиряют хулиганов, спасают тонущих людей и собак

Русские помогают людям во всём мире. Во Франции они борются с мигрантской несправедливостью и спасают тонущих, в Австралии бесстрашно встают на пути террористов, в Китае реанимируют туристов и становятся любимцами местных властей, а в США помогают животным выбраться из ледяной воды.
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