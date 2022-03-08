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Крым – вторая точка. План уничтожения России раскрыл генерал-майор

Крым – вторая точка. План уничтожения России раскрыл генерал-майор

На чьей стороне перевес в противостоянии Россия – Запад и каковы шансы Украины на помощь НАТО? Мы уже активно денационализируем Незалежную и снова, как после Великой Отечественной войны, уничтожаем на этой территории банды бандеровцев, неонацистов.

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