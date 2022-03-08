Крым – вторая точка. План уничтожения России раскрыл генерал-майор

На чьей стороне перевес в противостоянии Россия – Запад и каковы шансы Украины на помощь НАТО? Мы уже активно денационализируем Незалежную и снова, как после Великой Отечественной войны, уничтожаем на этой территории банды бандеровцев, неонацистов.