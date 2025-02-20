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Вечерний Новосибирск

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О резком похолодании на 23 февраля в Новосибирске заявила синоптик Кичанова

О резком похолодании на 23 февраля в Новосибирске заявила синоптик Кичанова

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра спрогнозировали погоду на 21-23 февраля. По информации специалистов, в пятницу в Новосибирске погодные условия сильно не изменятся, температура в районе -12…-14 градусов, в ночные часы понижение до -19 градусов.

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