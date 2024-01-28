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История парижанина Виктора Нуара, или Как оставаться любимцем женщин после смерти

История парижанина Виктора Нуара, или Как оставаться любимцем женщин после смерти

Парижское кладбище Пер-Лашез стало последним пристанищем для множества достойных мужей Франции. Однако есть на кладбище и могилы, заслуги владельцев которых не столь велики, а популярность — просто огромна.

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