История парижанина Виктора Нуара, или Как оставаться любимцем женщин после смерти

Парижское кладбище Пер-Лашез стало последним пристанищем для множества достойных мужей Франции. Однако есть на кладбище и могилы, заслуги владельцев которых не столь велики, а популярность — просто огромна.
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