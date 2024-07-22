ВС РФ вошли в восточное предместье Торецка - село Железное Украинская сторона признаёт новое продвижение российской армии на Торецком направлении.
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ВС РФ вошли в восточное предместье Торецка - село Железное Украинская сторона признаёт новое продвижение российской армии на Торецком направлении.
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