Путин: Россия двигается к завершению украинского конфликта

Россия двигается по пути к завершению украинского конфликта. Такое заявление 31 августа сделал президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.