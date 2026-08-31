Путин: Россия двигается к завершению украинского конфликта

Россия двигается по пути к завершению украинского конфликта. Такое заявление 31 августа сделал президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
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