Бойцы "Центра" двумя залпами с дистанции 100 км уничтожили пехоту и технику ВСУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Центр" двумя залпами с дистанции свыше 100 км уничтожил живую силу и технику противника на добропольском направлении СВО.
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