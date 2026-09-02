НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Бойцы "Центра" двумя залпами с дистанции 100 км уничтожили пехоту и технику ВСУ

Бойцы "Центра" двумя залпами с дистанции 100 км уничтожили пехоту и технику ВСУ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Центр" двумя залпами с дистанции свыше 100 км уничтожил живую силу и технику противника на добропольском направлении СВО.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым