Русская весна
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Русская весна

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В Германии оценили возможность отправки войск на Украину

В Германии оценили возможность отправки войск на Украину

Вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине не актуален в данный момент, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

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