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Российская армия ломает оборону ВСУ. Главные события СВО за неделю

Российская армия ломает оборону ВСУ. Главные события СВО за неделю

Российская армия, владея инициативой на всех участках фронта, продвигается вперёд. Министерство обороны сообщило об освобождении сразу нескольких важных населённых пунктов в Харьковской области и на территории ДНР.

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