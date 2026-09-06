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Регионы России

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Александра Трусова вернулась на международную арену после рождения ребёнка

Александра Трусова вернулась на международную арену после рождения ребёнка

Российская фигуристка Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр, впервые за четыре года после перерыва и рождения ребёнка вышла на международные соревнования.

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